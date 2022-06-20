أخبار وتسريبات تتعلق بموقف ميقاتي من الإستشارات... ومكتبه الإعلامي يوضح!

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أعلن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أنه يتم التداول بأخبار وتسريبات عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بموقف الرئيس ميقاتي من موضوع الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديد.وقال المكتب الإعلامي في بيان: "من الواضح أن هذه الاخبار هدفها استدراج ردة فعل من الرئيس ميقاتي، علما ان دولته كان واضحا منذ البداية باعلانه ان لا موقف من قبله قبل كلمة اعضاء مجلس النواب".وأضاف: "في هذا الاطار، فإننا نؤكد ان كل ما ينسب الى مصادر الرئيس ميقاتي غير صحيح، وأن أي خبر يتعلق بالرئيس ميقاتي لا يعتد به ما لم يكن صادرا عنه شخصيا أو عن مكتبه الاعلامي".