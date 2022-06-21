أمن وقضاء 21 حزيران 2022 - 08:32 21/06/2022 08:32:11 النائب العام الاستئنافي في بيروت يرفض من جديد الادعاء على حاكم مصرف لبنان

النائب العام الاستئنافي في بيروت يرفض من جديد الادعاء على حاكم مصرف لبنان

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LBCI News Lebanon

رفض النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر مجدداً، الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بموجب الإحالة المرسلة اليه من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.



وأصدر قراراً بإحالة الملف مجدداً على النيابة العامة المالية باعتبارها صاحبة الصلاحية النوعية، ولكون الشبهات المحال بموجبها سلامة، وهي "اختلاس أموال عامة والاثراء غير المشروع وتبييض الأموال" تقع ضمن اختصاص النيابة المالية، ما يعني أن الملفّ مستمرّ بالدوران في حلقة التعقيد وتقاذف الصلاحيات والمسؤوليات، علماً أنه سبق للنيابة العامة المالية أن رفضت تسلّم الملف من أبو حيدر وأكدت أن الجرائم المشتبه بها ليست من اختصاصها. الإعلان

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