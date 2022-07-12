أمن وقضاء
12 تموز 2022 - 04:06
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اندلع خلاف بينه وبين أخيه فأطلق النار عليه وأرداه قتيلا... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه!

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اندلع خلاف بينه وبين أخيه فأطلق النار عليه وأرداه قتيلا... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه!
Lebanon News
أقدم ع. ع. (مواليد عام 1955، لبناني الجنسيّة) بتاريخ 09-07-2022، على إطلاق النار من بندقية "كلاشنكوف" باتجاه شقيقه بسبب خلاف فوري حصل بينهما فأرداه قتيلا، ولاذ بعدها بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.
 
وبعد ساعات معدودة على وقوع الجريمة ونتيجةً للتحريّات والمتابعة الفورية، تمكّنت دوريّات شعبة المعلومات من تحديد مكان اختباء الجاني في محلّة الجسرين - البحصة، حيث داهمته وأوقفت المشتبه به، وضبطت أداة الجريمة.
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وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِب إليه، وأودع والمضبوط القضاء المختص بناءً على إشارته، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة.
 
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