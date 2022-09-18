أخبار لبنان
18 أيلول 2022 - 05:19
Back

اندلاع حريق بسبب تسرب نفطي في منشآت العبدة وتخوف من امتداد النيران (فيديو)

اندلاع حريق بسبب تسرب نفطي في منشآت العبدة Lebanon, news ,lbci ,أخبار منشآت العبدة, تسرب نفطي,حريق,اندلاع حريق بسبب تسرب نفطي في منشآت العبدة
episodes
اندلاع حريق بسبب تسرب نفطي في منشآت العبدة وتخوف من امتداد النيران (فيديو)
Lebanon News
اشتعلت النيران في التسربات النفطية من أنابيب نفط العراق العابرة في منطقة العبدة عكار حيث حقول القصب وبالقرب من الأماكن السكنية، بحسب الوكالة الوطنية الوطنية.

وعلى الفور، توجهت إلى المكان  آليات الإطفاء التابعة لمركز الدفاع المدني في ببنين-العبدة. كما تم إخطار إدارة منشآت النفط في طرابلس لإيفاد إطفائياتها المزودة بالمواد الخاصة لإطفاء حرائق النفط.. وتسود المنطقة حال من الخوف من تمدد رقعة النار وبلوغها الثقب الأساسي المسرب للنفط  من الأنبوب والمشكو منه منذ مدة طويلة ولم تنجح كل عمليات الإصلاح التي خضع لها مرارا، ذلك انه متهالك ومهترئ ومطلوب تغييره بالكامل.
الإعلان

كما ان التسريبات النفطية تنساب في أقنية المياه الشتوية في اتجاه البحر ما يهدد بتفاقم المشكلة.
 
 


الإعلان
إقرأ أيضاً