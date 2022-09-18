هيئة إدارة السير تعلن توقف معاملات تسجيل السيارات لهذا الأسبوع

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أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في بيان، توقف معاملات تسجيل السيارات كافة لهذا الأسبوع.وقال البيان: "نظرًا لنفاد بعض المستلزمات الأساسية للعمل لاسيما رخص السير ولوحات التسجيل الآمنة، تعلن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات توقف معاملات تسجيل السيارات كافة لهذا الأسبوع وتعتذر عن استقبال المواطنين والمعقبين لدى دائرة التسجيل في أقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات كافة، على أن تفتح الهيئة أبوابها الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع لمعاملات السوق كافة والخميس لإجراء أنواع الكشف الميكانيكي كافة على الآليات.وأضاف البيان: "تجري امتحانات السوق الأربعاء والخميس كالمعتاد، على ان يتم إصدار بيان حول طبيعة العمل للأسابيع المقبلة في حينه".