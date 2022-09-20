تكريم تربوي لبو صعب في نيويورك ولقاء مع هوكستين

الإعلان

لبى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب دعوة لحفل تكريمي من قبل مؤسسة "Theirworld" وذلك على هامش مؤتمر قمة تحويل التعليم ٢٠٢٢ التي تم عقدها بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تخلله تكريم لبو صعب نظرا للدور الفعال الذي قام به خلال توليه منصب وزير التربية في لبنان.وفي هذا السياق، أعلنت المؤسسة أن هذا التكريم لبو صعب اتى "لتفانيه والتزامه الذي لا يتزعزع لإحداث تغيير كبير للأطفال اللاجئين من خلال التعليم ومساهمته في إنهاء أزمة التعليم العالمية وإطلاق العنان لإمكانات الجيل المقبل التي ستؤثر على العديد من الأجيال المقبلة".وحضر حفل لتكريم عدد كبير من المسؤولين والتربويين ومن بينهم وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي والسيد فيليب لازاريني المفوض العام للاونروا، والسيدة كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي التي تطرق معها بو صعب للعراقيل التي تعيق الاتفاق المنتظر مع لبنان.وكان بو صعب قد عقد يوم أمس الاثنين اجتماعا مع الوسيط الأميركي آموس هوكستين المكلف بملف ترسيم الحدود البحرية في اطار التواصل شبه اليومي بينهما.