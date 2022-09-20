أخلّا بالأمن في طرابلس... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهما

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في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات لتوقيف المطلوبين والمُخلّين بالأمن ضمن مدينة طرابلس، كثّفت القطعات المختصّة في الشّعبة جهودها الاستعلاميّة والميدانيّة لتحديد هوية المتورّطين، ومن بينهم:- ع. ب. (مواليد عام 1999، لبناني الجنسيّة)، وهو من أصحاب السوابق بجرائم إطلاق نار، وافتعال مشاكل، ورمي قنبلة.- ا. ع. (مواليد عام 2001، لبناني الجنسيّة).وهما مطلوبان بموجب بلاغات بحثٍ وتحرٍّ بالجرائم المذكورة أعلاه، بحسب ما أفادت المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بيان.وقد أعطيت الأوامر لدوريات الشعبة للعمل على تحديد مكان تواجدهما وتوقيفهما. وبتاريخ 16/9/2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة نفّذت إحدى دوريّات الشعبة كمينًا مُحكمًا في محلّة القبة، نتج عنه توقيفهما.وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما.وبحسب بيان المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.