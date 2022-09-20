هوكشتاين سيلتقي ميقاتي بعد قليل.. ماذا في تفاصيل لقاءاته؟

ماذا في تفاصيل لقاءاته؟

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LBCI News Lebanon

علمت الـLBCI ان الموفد الاميركي اموس هوكشتاين سيلتقي الرئيس نجيب ميقاتي بعد قليل والتقى النائب الياس بو صعب مرتين وهو ينشط على هامش الجمعية العمومية بين الوفدين اللبناني والاسرائيلي لمنع التصعيد والدفع باتجاه حل لترسيم الحدود البحرية.