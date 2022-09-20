في مرفأ طرابلس... احباط عملية تهريب "كبتاغون" الى الخارج! (صور + فيديو)

احباط عملية تهريب "كبتاغون" الى الخارج...

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LBCI News Lebanon

أحبطت وحدة السكانر التابعة لشعبة طرابلس المركزية في الجمارك اللبنانية بحضور قوة من مديرية مخابرات الجيش في الشمال، عملية تهريب كبتاغون كبيرة في إطار شاحنة متجهة الى تركيا ومن بعدها الى العراق.