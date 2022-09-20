أمن وقضاء
20 أيلول 2022 - 14:04
20/09/2022 14:04:33
في مرفأ طرابلس... احباط عملية تهريب "كبتاغون" الى الخارج! (صور + فيديو)
احباط عملية تهريب "كبتاغون" الى الخارج...
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LBCI News Lebanon
أحبطت وحدة السكانر التابعة لشعبة طرابلس المركزية في الجمارك اللبنانية بحضور قوة من مديرية مخابرات الجيش في الشمال، عملية تهريب كبتاغون كبيرة في إطار شاحنة متجهة الى تركيا ومن بعدها الى العراق.
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