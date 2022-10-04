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04 تشرين الأول 2022 - 16:06
04/10/2022 16:06:47
بو صعب لـ"حوار المرحلة": لا دور لقطر بالتفاوض في ترسيم الحدود ولكن عندما يبدأ التنقيب فسيكون لها دور في نقل الغاز
بو صعب لـ"حوار المرحلة": لا دور لقطر بالتفاوض في ترسيم الحدود ولكن عندما يبدأ التنقيب فسيكون لها دور في نقل الغاز
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LBCI News Lebanon
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