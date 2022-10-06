بري يدعو الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية الخميس المقبل

Lebanon, news ,lbci ,أخبار رئيس للجمهورية, انتخاب, جلسة,بري,بري يدعو الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية الخميس المقبل

LBCI News Lebanon

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة في الـ ١١ من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 13 تشرين الاول 2022 وذلك لانتخاب رئيس للجمهورية.