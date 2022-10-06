أخبار لبنان
06 تشرين الأول 2022 - 04:53
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بري يدعو الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية الخميس المقبل

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بري يدعو الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية الخميس المقبل
Lebanon News
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة في الـ ١١ من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 13 تشرين الاول 2022 وذلك لانتخاب رئيس للجمهورية.
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