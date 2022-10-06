أمن وقضاء
06 تشرين الأول 2022 - 04:58
06/10/2022 04:58:22
في النبطية... مودع مسلّح يقتحم مصرفا
اقتحام بنك البحر المتوسط في النبطية
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LBCI News Lebanon
اقتحم مودع مسلح بنك البحر المتوسط في النبطية، مطالبا بوديعته التي تبلغ 150 ألف دولار.
وقد هددّ المودع بالإنتحار اذا لم يحصل على أمواله.
يذكر أن هذا الإقتحام هو الأول في منطقة النبطية منذ بدء هذه الظاهرة.
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