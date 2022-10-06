في النبطية... مودع مسلّح يقتحم مصرفا

اقتحام بنك البحر المتوسط في النبطية

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LBCI News Lebanon

اقتحم مودع مسلح بنك البحر المتوسط في النبطية، مطالبا بوديعته التي تبلغ 150 ألف دولار.

وقد هددّ المودع بالإنتحار اذا لم يحصل على أمواله.



يذكر أن هذا الإقتحام هو الأول في منطقة النبطية منذ بدء هذه الظاهرة.