إتهامية بيروت قررت تخلية سبيل بدري ضاهر في ملف الأمير السعودي

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أصدرت الهيئة الإتهامية في بيروت المؤلفة من القضاة الرئيس ماهر شعيتو والمستشارين جوزيف بو سليمان ومحمد شهاب منتدباً، قراراً قضى بتخلية سبيل المدير العام للجمارك بدري ضاهر من دون كفالة، وذلك في ملف رفع منع السفر عن الأمير السعودي عبد المحسن آل سعود الملقب "بأمير الكبتاغون"، سنداً لنص المادة 108 أ.م.ج، على اعتبار أنه قد مضى على توقيفه الإحتياطي في هذا الملف مدة تجاوزت الستة أشهر، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.وكان الوكيل القانوني لضاهر المحامي جورج الخوري قد إستأنف قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل بو سمرا الذي رد طلب تخلية السبيل.وورد في نص قرار "الإتهامية" أنه تم قبول الإستئناف شكلاً وأساساً، وبالتالي فسخ القرار المستأنف الذي خلص الى رد طلب تخلية السبيل، مع حفظ الرسوم والنفقات القانونية، وإعادة الملف الى مرجعه.