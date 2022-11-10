مصدر في طيران الشرق الأوسط للـLBCI: رصاصة إخترقت سطح طائرة إلى داخلها من دون تسجيل أي إصابات (صور)

مصدر في طيران الشرق الأوسط للـLBCI: رصاصة إخترقت سطح الطائرة إلى داخلها من دون تسجيل أي إصابات

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LBCI News Lebanon

أكد مصدر في طيران الشرق الأوسط للـLBCI إصابة طائرة تابعة للشركة برصاصة طائشة أثناء هبوطها في مطار بيروت.



وقال إن "الرصاصة إخترقت سطح الطائرة إلى داخلها من دون تسجيل أي إصابات."



وحذر المصدر من "استمرار إطلاق الرصاص في محيط المطار"، لافتا إلى أنه سبق أن أصيبت طائرات أخرى وهي رابضة في مطار رفيق الحريري الدولي، ولكن هذه المرة هي المرة الأولى التي تصاب فيها طائرة أثناء تحليقها.

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الى ذلك طالب المصدر الجهات المعنية بمعالجة موضوع الطيور في محيط المطار، مشيرًا إلى أن خطرها على الملاحة الجوية يوازي إن لم يكن أكثر خطر إطلاق الرصاص.