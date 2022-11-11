أمن وقضاء
11 تشرين الثاني 2022 - 01:38
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عمليات دهم للجيش في منطقة الطيبة - البقاع

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عمليات دهم للجيش في منطقة الطيبة - البقاع
Lebanon News
أعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على توتير، أن وحدات من الجيش تقوم بتنفيذ عمليات دهم في منطقة الطيبة - البقاع بحثًا عن مطلوبين بجرائم إطلاق النار على عسكريين، وتجار مخدرات وسارقي سيارات، وقد أوقفت حتى الآن عددًا منهم وضبطت أسلحة وذخائر.
 
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