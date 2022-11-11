عمليات دهم للجيش في منطقة الطيبة - البقاع

وحدات من الجيش تقوم بتنفيذ عمليات دهم في منطقة الطيبة - البقاع بحثًا عن مطلوبين

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LBCI News Lebanon

أعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على توتير، أن وحدات من الجيش تقوم بتنفيذ عمليات دهم في منطقة الطيبة - البقاع بحثًا عن مطلوبين بجرائم إطلاق النار على عسكريين، وتجار مخدرات وسارقي سيارات، وقد أوقفت حتى الآن عددًا منهم وضبطت أسلحة وذخائر.

تقوم وحدات من الجيش بتنفيذ عمليات دهم في منطقة الطيبة- البقاع بحثًا عن مطلوبين بجرائم إطلاق النار على عسكريين، وتجار مخدرات وسارقي سيارات، وقد أوقفت حتى الآن عددًا منهم وضبطت أسلحة وذخائر.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/EeaDnjCxh3 — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) November 11, 2022