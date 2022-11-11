روّجا المخدّرات في أنطلياس وجوارها... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهما بالجرم المشهود!

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في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معلومات حول قيام مجهولَين بترويج المخدرات في محلة أنطلياس والمناطق المجاورة على متن دراجة آلية من دون لوحات.وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويتهما وهما كل من:- أ. ن. (مواليد عام 2005، سوري)- أ. ح. (مواليد عام 2001، لبناني)وبتاریخ 29-10-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما في محلة انطلياس بالجرم المشهود اثناء قيامهما بترويج المخدرات على متن دراجة آلية من دون لوحات، بحسب ما أفادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ.وبتفتيشهما والدراجة، تم ضبط 14غ من مادة الهيرويين مقسمة داخل 8 مظاريف ومعدّة للترويج، مبلغ مالي وهاتفين خلويين.وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة قيامهما بترويج المخدرات لعدد من الزبائن في أنطلياس والمناطق المجاورة.وبحسب بلاغ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.