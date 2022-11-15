اجتماع موسّع لنواب المعارضة والمستقلّين: لكسر جدار التعطيل والاتجاه فورًا لانتخاب رئيس

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عُقد اليوم في المجلس النيابي اجتماع موسع ضمّ 19 نائبًا يمثلون 32 نائبًا مستقلًا وتغييريًا ومنضويًا في كتل الكتائب وتجدّد ومشروع وطن والائتلاف النيابي المستقل، بحثوا في خلاله آلية الخروج من الأزمة السياسية المستعصية التي أدخلت البلاد في آتون الشغور الرئاسي في ظل واقع اقتصادي ومعيشي مرير مترافق مع تعطيل شامل لمختلف مؤسسات الدولة وإداراتها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان.وأعطى المشاركون في هذا اللقاء الأولوية المطلقة لكسر جدار التعطيل والاتجاه فورًا لانتخاب رئيسٍ للجمهورية كمدخل لإعادة انتظام المؤسسات تطبيقًا للدستور وإنقاذًا للبنان.وحذّر المجتمعون من خطورة الغوص في جلسات تشريعية تكون عاملاً لتكريس الشغور الرئاسي.كما تقرّر تشكيل لجنة متابعة من النواب لرفع مستوى التنسيق والتحضير للمرحلة المقبلة.