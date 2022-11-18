هزة أرضية شعر بها أهالي الجنوب وصيدا

Lebanon, news ,lbci ,أخبار صيدا, الجنوب,هزة أرضية,هزة أرضية شعر بها أهالي الجنوب وصيدا

LBCI News Lebanon

شعر أهالي بلدات الجنوب ومدينة صيدا قرابة الثانية الا ربعا من بعد ظهر اليوم، بحدوث هزة أرضية تفاوتت قوة ترداداتها بين مناطق وأخرى، حيث شهدت بعض المنازل جنوبا تحطم أوان زجاجية في داخلها، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.