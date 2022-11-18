أخبار لبنان
18 تشرين الثاني 2022 - 09:27
18/11/2022 09:27:46
هزة أرضية شعر بها أهالي الجنوب وصيدا
هزة أرضية شعر بها أهالي الجنوب وصيدا
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LBCI News Lebanon
شعر أهالي بلدات الجنوب ومدينة صيدا قرابة الثانية الا ربعا من بعد ظهر اليوم، بحدوث هزة أرضية تفاوتت قوة ترداداتها بين مناطق وأخرى، حيث شهدت بعض المنازل جنوبا تحطم أوان زجاجية في داخلها، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.
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