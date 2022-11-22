المرتضى: إضاءة المتحف الوطني بألوان العلم اللبناني مساء اليوم

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LBCI News Lebanon

أعلن وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى في بيان، أنه لمناسبة عيد الاستقلال تقرر إضاءة المتحف الوطني بألوان العلم اللبناني، الساعة السادسة من مساء اليوم ولمدة نصف ساعة.