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الجيش: توقيف أشخاص لتورطهم في أعمال سرقة

امن وقضاء
2023-01-21 | 15:23
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الجيش: توقيف أشخاص لتورطهم في أعمال سرقة
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الجيش: توقيف أشخاص لتورطهم في أعمال سرقة

توقيف أشخاص لتورطهم في أعمال سرقة

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة سن الفيل- المتن السوري (م.ب.) لإقدامه على تأليف عصابة سرقة مع آخرين، وسرقة معدات للصوتيات ومولد كهربائي من أحد المستودعات في بلدة بسكنتا – المتن. وضُبط في حوزته مبلغ مالي.

ونتيجة الرصد والمتابعة أوقفت عدة دوريات من المديرية المذكورة وفي مناطق مختلفة بتاريخ 20 / 1 / 2023، المواطن (خ.س.) والسوريين (ي.ع.)، (خ.ن.)، (ل.ع.)، (م.ح.) والسورية (ك.أ.) لمشاركتهم الموقوف (م.ب.) في نقل المسروقات وبيعها، وضبط في حوزتهم مبلغ مالي وشيكات مصرفية، وكمية من البضائع المسروقة.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.

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