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الـ LBCI بعد حادثة القاء قنبلة: سنكون كما كنا دوما منبرا للحرية والدفاع عن لبنان

الـ LBCI بعد حادثة القاء قنبلة: سنكون كما كنا دوما منبرا للحرية والدفاع عن لبنان

تعليقا على الاعتداء، تؤكد المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشيونال تمسكها بكشف حقيقة ما حدث، وثقتها بكل الاجهزة الامنية التي باشرت التحقيقات فورا.



وتؤكد انها ستكون كما كانت دوما منبرا للحرية والدفاع عن لبنان.