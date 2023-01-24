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عويدات الى البيطار: يدكم مكفوفة بحكم القانون وبالكيل الذي تكيلون يُكال لكم

امن وقضاء
2023-01-24 | 05:40
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عويدات الى البيطار: يدكم مكفوفة بحكم القانون وبالكيل الذي تكيلون يُكال لكم
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عويدات الى البيطار: يدكم مكفوفة بحكم القانون وبالكيل الذي تكيلون يُكال لكم

توجّه النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات بكتاب الى المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، جاء فيه "إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ فَانْفُذُوا  لا تَنْفُذُونَ إِلا بِسُلْطَانٍ بِالْكَيْلِ الَّذِي بِهِ تَكِيلُونَ يُكَالُ لَكُمْ وَيُزَادُ لَكُمْ أَيُّهَا السَّامِعُونَ"، بموجبه نؤكد أن يدكم مكفوفة بحكم القانون و لم يصدر لغايته اي قرار بقبول او برفض ردكم او نقل او عدم نقل الدعوى من امامكم."
 

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