اخلاء سبيل بدري ضاهر



أُخلي سبيل المدير العام للجمارك بدري ضاهر بعد قرار القاضي غسان عويدات إطلاق سراح جميع الموقوفين في ملف انفجار المرفأ.





يذكر ان بدري ضاهر وآخرين كانوا لا يزالون موقوفين منذ السابع من آب ٢٠٢٠ في قضية انفجار المرفأ.