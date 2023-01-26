إرتفاع إضافي بسعر ربطة الخبز...

حددت وزارة الإقتصاد والتجارة سعر ربطة الخبز اللبناني حجم صغير بـ14000 ليرة لبنانية، وسعر ربطة الخبز حجم وسط 24000 ليرة لبنانية، كما سعر ربطة الخبز حجم كبير 29000 ليرة، وذلك على كافة الأراضي اللبنانية.