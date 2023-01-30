الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
15
o
الجنوب
12
o
البقاع
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
15
o
الجنوب
12
o
البقاع
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
معلومات للـLBCI: النائب علي حسن خليل يتقدم بشكوى جزائية ضد القاضي طارق البيطار امام مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات واخرى امام التفتيش القضائي عن اخطاء مسلكية ارتكبها البيطار
امن وقضاء
2023-01-30 | 07:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
معلومات للـLBCI: النائب علي حسن خليل يتقدم بشكوى جزائية ضد القاضي طارق البيطار امام مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات واخرى امام التفتيش القضائي عن اخطاء مسلكية ارتكبها البيطار
آخر الأخبار
أخبار لبنان
امن وقضاء
للـLBCI:
النائب
يتقدم
بشكوى
جزائية
القاضي
البيطار
التمييز
القاضي
عويدات
واخرى
التفتيش
القضائي
اخطاء
مسلكية
ارتكبها
البيطار
التالي
انخفاض اضافي بأسعار المحروقات..
في بعلبك...سرقا مبلغ ٦٠٠ مليون ليرة من داخل سيارة
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:52
إصابة 15 عنصراً من قوى الأمن السوري في انفجار عبوة ناسفة
أخبار دولية
11:52
إصابة 15 عنصراً من قوى الأمن السوري في انفجار عبوة ناسفة
0
امن وقضاء
11:48
مطلوبان للقضاء بجرائم محاولة قتل وأسلحة في قبضة مفرزة استقصاء البقاع
امن وقضاء
11:48
مطلوبان للقضاء بجرائم محاولة قتل وأسلحة في قبضة مفرزة استقصاء البقاع
0
موضة وجمال
11:40
للحفاظ على صحّة الشعر ولمعانه... هذه 5 أقنعة منزلية فعّالة!
موضة وجمال
11:40
للحفاظ على صحّة الشعر ولمعانه... هذه 5 أقنعة منزلية فعّالة!
0
أخبار دولية
11:31
بلينكن يدعو إلى "خطوات عاجلة" لإعادة الهدوء بين إسرائيل والفلسطينيين
أخبار دولية
11:31
بلينكن يدعو إلى "خطوات عاجلة" لإعادة الهدوء بين إسرائيل والفلسطينيين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
امن وقضاء
11:48
مطلوبان للقضاء بجرائم محاولة قتل وأسلحة في قبضة مفرزة استقصاء البقاع
امن وقضاء
11:48
مطلوبان للقضاء بجرائم محاولة قتل وأسلحة في قبضة مفرزة استقصاء البقاع
0
امن وقضاء
09:05
انخفاض اضافي بأسعار المحروقات..
امن وقضاء
09:05
انخفاض اضافي بأسعار المحروقات..
0
امن وقضاء
03:24
في بعلبك...سرقا مبلغ ٦٠٠ مليون ليرة من داخل سيارة
امن وقضاء
03:24
في بعلبك...سرقا مبلغ ٦٠٠ مليون ليرة من داخل سيارة
0
امن وقضاء
03:09
هيئة إدارة السير تعلن إقفال فروعها كافة
امن وقضاء
03:09
هيئة إدارة السير تعلن إقفال فروعها كافة
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
07:13
صور أسعد رشدان من داخل المستشفى تقلق متابعيه.. فما هي حالته الصحيّة؟
فنّ
07:13
صور أسعد رشدان من داخل المستشفى تقلق متابعيه.. فما هي حالته الصحيّة؟
0
اخبار البرامج
2023-01-26
عمالقة الفنّ ونجوم لبنان والوطن العربي في "The Stage المسرح" جديد الـLBCI
اخبار البرامج
2023-01-26
عمالقة الفنّ ونجوم لبنان والوطن العربي في "The Stage المسرح" جديد الـLBCI
0
أخبار لبنان
06:38
المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان: على الحكومة واجب اتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادة الأصول المغسولة
أخبار لبنان
06:38
المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان: على الحكومة واجب اتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادة الأصول المغسولة
0
أخبار دولية
2023-01-29
تظاهرة في فرنسا دعماً للقاضي بيطار
أخبار دولية
2023-01-29
تظاهرة في فرنسا دعماً للقاضي بيطار
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:57
"الأراضي المحتلة" في اجتماع وزير الخارجية الأميركية والمسؤولين المصريين
أخبار دولية
06:57
"الأراضي المحتلة" في اجتماع وزير الخارجية الأميركية والمسؤولين المصريين
0
أخبار لبنان
06:29
علي حسن خليل يتقدم بشكوى جزائية ضد القاضي طارق البيطار أمام القاضي عويدات.. ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
06:29
علي حسن خليل يتقدم بشكوى جزائية ضد القاضي طارق البيطار أمام القاضي عويدات.. ماذا في التفاصيل؟
0
اقتصاد
06:13
أنطوان حبيب التقى ميقاتي: تسديد قروض مصرف الإسكان كان ولا يزال بالليرة اللبنانية
اقتصاد
06:13
أنطوان حبيب التقى ميقاتي: تسديد قروض مصرف الإسكان كان ولا يزال بالليرة اللبنانية
0
أخبار لبنان
05:26
طليس: 8 شباط اضراب وانتفاضة للسائقين العموميين
أخبار لبنان
05:26
طليس: 8 شباط اضراب وانتفاضة للسائقين العموميين
0
أخبار دولية
14:35
بلينكن: كل الخيارات متاحة على الطاولة لمنع إيران من الوصول لسلاح نووي
أخبار دولية
14:35
بلينكن: كل الخيارات متاحة على الطاولة لمنع إيران من الوصول لسلاح نووي
0
أخبار دولية
14:30
وزير الخارجية الايرانية أمام نظيره القطري: الهجوم الجبان كان يهدف زعزعة أمن ايران
أخبار دولية
14:30
وزير الخارجية الايرانية أمام نظيره القطري: الهجوم الجبان كان يهدف زعزعة أمن ايران
0
رياضة
13:47
انتصارات لبنانية في بطولة دبي الدولية لكرة السلة
رياضة
13:47
انتصارات لبنانية في بطولة دبي الدولية لكرة السلة
0
رياضة
13:44
ديكوفينش يحصد بطولة استراليا المفتوحة للمرة العاشرة
رياضة
13:44
ديكوفينش يحصد بطولة استراليا المفتوحة للمرة العاشرة
0
أخبار دولية
13:40
استهداف أميركي لمراكز دفاعية ايرانية.. وطهران تصف الهجوم "بالفاشل"
أخبار دولية
13:40
استهداف أميركي لمراكز دفاعية ايرانية.. وطهران تصف الهجوم "بالفاشل"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:35
قرار لمصرف لبنان حول السحوبات النقدية
أخبار لبنان
08:35
قرار لمصرف لبنان حول السحوبات النقدية
2
اقتصاد
02:11
انخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:11
انخفاض بأسعار المحروقات...
3
امن وقضاء
09:05
انخفاض اضافي بأسعار المحروقات..
امن وقضاء
09:05
انخفاض اضافي بأسعار المحروقات..
4
امن وقضاء
03:09
هيئة إدارة السير تعلن إقفال فروعها كافة
امن وقضاء
03:09
هيئة إدارة السير تعلن إقفال فروعها كافة
5
حال الطقس
00:28
أمطار غزيرة وثلوج... إليكم تفاصيل الطقس البارد!
حال الطقس
00:28
أمطار غزيرة وثلوج... إليكم تفاصيل الطقس البارد!
6
تقارير نشرة الاخبار
13:20
هؤلاء يتحكمون بسعر صرف الدولار بالسوق
تقارير نشرة الاخبار
13:20
هؤلاء يتحكمون بسعر صرف الدولار بالسوق
7
امن وقضاء
07:04
معلومات للـLBCI: النائب علي حسن خليل يتقدم بشكوى جزائية ضد القاضي طارق البيطار امام مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات واخرى امام التفتيش القضائي عن اخطاء مسلكية ارتكبها البيطار
امن وقضاء
07:04
معلومات للـLBCI: النائب علي حسن خليل يتقدم بشكوى جزائية ضد القاضي طارق البيطار امام مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات واخرى امام التفتيش القضائي عن اخطاء مسلكية ارتكبها البيطار
8
فنّ
07:13
صور أسعد رشدان من داخل المستشفى تقلق متابعيه.. فما هي حالته الصحيّة؟
فنّ
07:13
صور أسعد رشدان من داخل المستشفى تقلق متابعيه.. فما هي حالته الصحيّة؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store