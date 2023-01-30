معلومات للـLBCI: النائب علي حسن خليل يتقدم بشكوى جزائية ضد القاضي طارق البيطار امام مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات واخرى امام التفتيش القضائي عن اخطاء مسلكية ارتكبها البيطار

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