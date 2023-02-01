معلومات للـLBCI: محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية سهير الحركة ترد طلب النقض المقدم من رئيسة هيئة إدارة السير الموقوفة بملف فساد النافعة هدى سلوم بتحقيقات القاضية نازك الخطيب

محكمة التمييز الجزائية تردّ طلب النقض المقدم من سلوم بتحقيقات الخطيب

محكمة التمييز الجزائية تردّ طلب النقض المقدم من سلوم بتحقيقات الخطيب

نظرا للطقس العاصف.. هذا ما طلبته غرفة التحكم المروري من المواطنين