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عصابة نفّذت أكثر من 80 عملية سرقة أسلاك كهربائية عن الشبكة العامة في عدّة مناطق من جبل لبنان بقبضة شعبة المعلومات
امن وقضاء
2023-02-02 | 03:24
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عصابة نفّذت أكثر من 80 عملية سرقة أسلاك كهربائية عن الشبكة العامة في عدّة مناطق من جبل لبنان بقبضة شعبة المعلومات
بيان صادر عن قوى الأمن
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بنتيجة المتابعة الميدانية التي تقوم بها دوريّات شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في المناطق التي تكثّر فيها عمليات سرقة الأسلاك الكهربائية عن الشبكة العامّة، تمكّنت من رصد عصابة ينفّذ أفرادها عملياتهم في مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان.
وعلى إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشعبة إجراءاتها الاستعلامية لتحديد أفراد العصابة المذكورة وتوقيفهم.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت الشّعبة إلى تحديد هوياتهم، وهم كل من:
م. ح. (من مواليد عام ۲۰۰۱، سوري)
ع. ع. ح. (من مواليد عام ٢٠٠٤، سوري)
م. ب. (من مواليد عام ۲۰۰۲، سوري)
وبتاريخ 21-1-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريّات الشّعبة كمينا محكما في بلدة بدغان - عاليه، وألقت القبض عليهم.
وبتفتيشهم، ضُبِط بحوزتهم "كابل" كهربائي من النّحاس، ومقص حديدي كبير يُستخدم في قطع الأسلاك الكهربائية كبيرة الحجم.
وبالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم لجهة تأليفهم عصابة نفّذت أكثر من /80/ عملية سرقة أسلاك كهربائية عن الشّبكة العامّة في العديد من مناطق محافظة جبل لبنان، وهي: عجلتون، عشقوت، فقرا، جبيل، عنّایا، عمشيت، حصارات، فتقا، الغينة، المعيصرة، بكفيا، قرنة شهوان، جورة البلوط، برمانا وزكريت. كما أفادوا أنّهم كانوا يبيعون المسروقات بعد تقطيعها وإزالة الغلاف البلاستيكي عنها وتقاسم ثمنها فيما بينهم، وأنّ الكابل المضبوط معهم تمّت سرقته بتاريخه من بلدة بدغان.
وأجرى المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء المختص".
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