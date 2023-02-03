سامي الجميل: لم نعد نستطيع أن نتعاطى مع هذه الديكتاتورية ونرفض الخضوع لإرادة حزب الله في لبنان وندعو جميع اللبنانيين الى تحمّل المسؤولية

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