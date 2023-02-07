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توقيف سوري لقيامه بعدة سرقات وتهريبه شخصين عبر البحر (صور)
امن وقضاء
2023-02-07 | 09:10
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توقيف سوري لقيامه بعدة سرقات وتهريبه شخصين عبر البحر (صور)
ماذا ضبط الجيش بحوزته؟
أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة القرعون –البقاع الغربي السوري (ح.ر.) لقيامه بسرقة قطع بدل للسيارات وكمية من المحروقات من داخل مقلع أحجار يعمل فيه ومن أماكن أخرى في البلدة.
وضُبطت في حوزته خزنة حديدية، بداخلها كمية من الذهب ومبالغ مالية كبيرة بالليرة اللبنانية والعملات الأجنبية، بالاضافة إلى عدد من الهواتف الخلوية و278 صاعق تفجير.
وتبين أن ح.ر. باع كمية من النحاس المسروق إلى مالك بورة للخردة في مدينة طرابلس، وقام بتهريب شخصين من لبنان عبر البحر.
وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
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للتواصل مع سفارة لبنان في أنقرة في حالات الطوارىء، الإتصال على: 00905059214848 أو 00905386076547
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