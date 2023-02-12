أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات وضبط كميات منها في منزله - عين الرمانة

امن وقضاء
2023-02-12 | 05:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات وضبط كميات منها في منزله - عين الرمانة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات وضبط كميات منها في منزله - عين الرمانة

توافرت معلومات لهذه الشعبة حول نشاط شخص مجهول بترويج المخدرات في محلة عين الرمانة وتخزينها في منزله.
وعلى إثر ذلك، باشرت قطعاتها المختصة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف المروج وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تم التوصل إلى تحديد هويته ومكان إقامته في المحلة المذكورة، حيث يقوم بتخزين المخدرات، ويدعى:
-    ع. م. (مواليد عام 1998، لبناني) 
 وبتاريخ 7-2-2023، وبعد رصد ومراقبة دقيقة وبعد التأكد  من وجوده في داخل المنزل، الذي داهمته إحدى دوريات الشعبة وتمكنت من توقيف المشتبه فيه، وضبطت:

- قطعتين كبيرتين من حشيشة الكيف زنتها /2,05/ كل من غ و/8/ مظاريف تحتوي على حشيشة الكيف زنتها /544/ غ  و97 مزروف/ بداخله مادة باز الكوكايين زنتها /151/غ و/7/ كبسولات من مادة باز الكوكايين زِنتها /41/ غ و/5/ مظاريف تحتوي على مادّة الماريجوانا زِنتها /88/ غ وكمية من مادة الكوكايين.
- كبسولتين فارغتين، دفتر مدون عليه حسابات مالية، مبلغ مالي وهاتف خلوي.
 بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة ترويج المخدرات على عدد من الزبائن في منطقة عين الرمانة وتخزينها في داخل منزله.
 أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص. 

آخر الأخبار

أخبار لبنان

امن وقضاء

قوى الأمن

مخدرات

عين الرمانة

LBCI التالي
معلومات للـLBCI: انتشال جثمان عليا زوجة ابراهيم خلف من تحت انقاض المبنى الذي كانت تقطنه العائلة في سامانداغ والعمل جار على انتشال جثمان ابراهيم فيما لا تزال الطفلة دينيز مفقودة
الجيش: توقيف مواطن ألقى 3 رمانات يدوية على منزل بسبب خلافات عائلية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2022-12-20

قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات في جونية والمناطق المجاورة وأحد زبائنه

LBCI
أمن وقضاء
2023-02-11

يروّج المخدرات لعدد كبير من الزبائن في صور ومحيطها... وشعبة المعلومات كشفت هويته وأوقفته

LBCI
أمن وقضاء
2023-02-10

قوى الأمن: توقيف عصابة تنشط بترويج العملة المزيفة في قضاء بنت جبيل

LBCI
أمن وقضاء
2023-02-04

توقيف مشتبه به بجرم ترويج وتعاطي المخدرات في طرابلس (صورة)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
07:12

معلومات للـLBCI: انتشال جثمان عليا زوجة ابراهيم خلف من تحت انقاض المبنى الذي كانت تقطنه العائلة في سامانداغ والعمل جار على انتشال جثمان ابراهيم فيما لا تزال الطفلة دينيز مفقودة

LBCI
امن وقضاء
04:41

الجيش: توقيف مواطن ألقى 3 رمانات يدوية على منزل بسبب خلافات عائلية

LBCI
امن وقضاء
2023-02-11

احصاءات غرفة التحكم: قتيل وجريحان في 3 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الساعات الـ٢٤ الماضية

LBCI
امن وقضاء
2023-02-11

طرقات مقطوعة بسبب تراكم الثلوج.. لا تسلكوها

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
07:12

معلومات للـLBCI: انتشال جثمان عليا زوجة ابراهيم خلف من تحت انقاض المبنى الذي كانت تقطنه العائلة في سامانداغ والعمل جار على انتشال جثمان ابراهيم فيما لا تزال الطفلة دينيز مفقودة

LBCI
منوعات
2022-12-11

اعتقال تلميذة عمرها 12 عاماً في فلوريدا... لن تصدّقوا ماذا أحضرت معها الى المدرسة!

LBCI
اخبار البرامج
2023-02-11

أحد أعضاء فريق الدفاع المدني الذي عمل في تركيا وليم خطار للـLBCI: تعرّضنا أثناء أعمال الانقاذ لأكثر من 10 هزّات كبيرة

LBCI
أخبار لبنان
08:08

علي صفي الدين بطل من أبطال الدفاع المدني..

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:54

عمليات البحث عن لبنانيين مفقودين مستمرة في تركيا

LBCI
أخبار لبنان
04:33

آخر المستجدات بشأن مصير اللبنانيين بعد زلزال تركيا وسوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:55

أربع ساعات من كهرباء الدولة يومياً تبشر بالقليل من الأمل .. ولكن!

LBCI
رياضة
14:14

حفل افتتاح حاشد لبطولة لبنان للكرة الطائرة في حامات

LBCI
أمن وقضاء
14:10

دخل لبنان خلسة واستأجر منزلا وحول غرفة الجلوس الى عيادة لمعاينة المرضى واجراء عمليات..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

بين اللامركزية الإدارية أو الفدرالية... أيهما أصلح للحكم؟

LBCI
أخبار لبنان
13:50

هذا ما أوضحه الدكتور حسام الشرقاوي عن وصول المساعدات إلى سوريا

LBCI
رياضة
13:42

حادثٌ في قطر يودي بحياة اللبناني سائق الدراجات الهوائية ديب عكاوي

LBCI
أخبار لبنان
13:27

بترا خوري: الناس الآن أكثر عرضة للتلوث بالكوليرا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر كاذب
17:30

خبر عن انفجار على طريق ضهر البيدر واغتيال شخصية مهمة... ما صحّته؟

LBCI
أمن وقضاء
14:10

دخل لبنان خلسة واستأجر منزلا وحول غرفة الجلوس الى عيادة لمعاينة المرضى واجراء عمليات..

LBCI
امن وقضاء
07:12

معلومات للـLBCI: انتشال جثمان عليا زوجة ابراهيم خلف من تحت انقاض المبنى الذي كانت تقطنه العائلة في سامانداغ والعمل جار على انتشال جثمان ابراهيم فيما لا تزال الطفلة دينيز مفقودة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:55

أربع ساعات من كهرباء الدولة يومياً تبشر بالقليل من الأمل .. ولكن!

LBCI
أخبار لبنان
05:19

محمد هدبا للـ LBCI:...ما في دقيقتين وانهار الدرج

LBCI
رياضة
13:42

حادثٌ في قطر يودي بحياة اللبناني سائق الدراجات الهوائية ديب عكاوي

LBCI
أخبار دولية
08:09

وصول اكبر طائرة في العالم تحمل معدات ومساعدات سعودية لدعم السلطات التركية

LBCI
حال الطقس
01:44

تقلبات جوية ضعيفة بين اليوم ومنتصف الاسبوع

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة