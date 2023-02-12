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قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات وضبط كميات منها في منزله - عين الرمانة
امن وقضاء
2023-02-12 | 05:28
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قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات وضبط كميات منها في منزله - عين الرمانة
توافرت معلومات لهذه الشعبة حول نشاط شخص مجهول بترويج المخدرات في محلة عين الرمانة وتخزينها في منزله.
وعلى إثر ذلك، باشرت قطعاتها المختصة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف المروج وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تم التوصل إلى تحديد هويته ومكان إقامته في المحلة المذكورة، حيث يقوم بتخزين المخدرات، ويدعى:
- ع. م. (مواليد عام 1998، لبناني)
وبتاريخ 7-2-2023، وبعد رصد ومراقبة دقيقة وبعد التأكد من وجوده في داخل المنزل، الذي داهمته إحدى دوريات الشعبة وتمكنت من توقيف المشتبه فيه، وضبطت:
- قطعتين كبيرتين من حشيشة الكيف زنتها /2,05/ كل من غ و/8/ مظاريف تحتوي على حشيشة الكيف زنتها /544/ غ و97 مزروف/ بداخله مادة باز الكوكايين زنتها /151/غ و/7/ كبسولات من مادة باز الكوكايين زِنتها /41/ غ و/5/ مظاريف تحتوي على مادّة الماريجوانا زِنتها /88/ غ وكمية من مادة الكوكايين.
- كبسولتين فارغتين، دفتر مدون عليه حسابات مالية، مبلغ مالي وهاتف خلوي.
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة ترويج المخدرات على عدد من الزبائن في منطقة عين الرمانة وتخزينها في داخل منزله.
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص.
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