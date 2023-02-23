الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سوا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تغوي ضحاياها لتتمكّن وابنها من سلبهم بواسطة السلاح.. و"المعلومات" توقف الشاب بالجرم المشهود

امن وقضاء
2023-02-23 | 04:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تغوي ضحاياها لتتمكّن وابنها من سلبهم بواسطة السلاح.. و&quot;المعلومات&quot; توقف الشاب بالجرم المشهود
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
تغوي ضحاياها لتتمكّن وابنها من سلبهم بواسطة السلاح.. و"المعلومات" توقف الشاب بالجرم المشهود

بيان صادر عن قوى الأمن الداخلي

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه في الآونة الأخيرة حصلت عدة عمليات سلب بقوة السلاح وإطلاق النار باتجاه المواطنين وسلبهم أموالهم ومقتنياتهم في عدد من مناطق محافظة جبل لبنان.

وعلى الأثر، كثّفت دوريات شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية في أماكن حصول عمليات السلب، وبنتيجة المتابعة الحثيثة، توصّلت إلى كشف هوية الفاعل، ويدعى ذ. ف. د. (مواليد عام 2001، لبناني).

وبتاريخ 12-2-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة الصياد أثناء قيامه بسلب أحد المواطنين وإطلاق النار باتجاهه، وتم ضبط مسدس حربي وهاتف خلوي، بالإضافة إلى دراجة آلية كان على متنها والتي تبيّن أنّها مسروقة ويستخدمها في عمليات السلب.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة إقدامه على تنفيذ أكثر من /10/ عمليات سلب بقوة السلاح بالاشتراك مع والدته التي تعمد إلى توقيف سيارات على الطريق وتصعد معهم بحجة ايصالها، ثم تعمل على إغواء السائق وتدفعه للتوقف بسيارته في طرقات فرعية، ويقوم (ذ. د.) بدوره بتعقّبها على متن الدراجة التي ضبطت بحوزته، ويقدم على سلب السائقين بقوة السلاح. كما صرّح بإقدامه على إطلاق النار على الضحايا بالعديد من هذه العمليات مستخدماً المسدس الذي ضبط بحوزته وذلك في المناطق التالية: الدورة - الحدت - كفرشيما - طريق صيدا القديمة - طريق المطار - خلدة وغاليري سمعان. كذلك أفاد بتنفيذه أكثر من /20/ عملية نشل هاتف من أشخاص يسيرون على الطريق في محلة الحدت وغاليري سمعان.

وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل جار لتوقيف والدته".
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

امن وقضاء

قوى الأمن

توقيف

لبنان

عمليات سلب

سرقة

انخفاض بأسعار المحروقات..
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2023-02-10

الجيش: توقيف لبنانيين إثنين وسوري لسرقتهم محولات وكابلات كهربائية في مشاريع القاع

LBCI
امن وقضاء
2023-01-18

قوى الأمن: توقيف شخصين يمتهنان عمليات السرقة من المارة

LBCI
أمن وقضاء
2022-12-07

توقيف شخصين في النبطية بتهمة سرقة كابلات نحاسية تابعة لـ "كهرباء لبنان"

LBCI
أمن وقضاء
2023-02-21

قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات في النبعة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
03:58

انخفاض بأسعار المحروقات..

LBCI
امن وقضاء
07:17

العثور على بقايا قذائف ضوئية ثقيلة اطلقها الاسرائيليون ليلا بإتجاه الأراضي اللبنانية

LBCI
امن وقضاء
2023-02-22

السيطرة على الحريق في مصنع كونكورد في الناعمة (فيديو)

LBCI
امن وقضاء
2023-02-22

غريو تزور قيادة لواء المشاة السادس- بعلبك: فرنسا تقف إلى جانب مؤسسة الجيش في ظلّ الأزمة الحالية

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:36

خطوبة ماريتا الحلاني في باريس... "قلت نعم لحبّ حياتي" (فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
06:33

عنفٌ جسدي وحياةٌ مهددة يوميًا... رباب تروي قصتها في أحمر بالخط العريض!

LBCI
أمن وقضاء
2023-02-18

توقيف شخص في الليلكي لقيامه بعمليات نشل في بيروت وتعاطيه المخدرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

تأمين الدولار لشراء الفيول صعب على المدى الطويل... فهل يكون الحل بدولرة فواتير الكهرباء؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
13:42

حمية يطلق مزايدتي بناء إهراءات وإنشاء الحوض العائم لصيانة السفن في مرفأ طرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

وزير الخارجية الإيرانية في بغداد... ونقاش في الملف النووي والعلاقات بين البلدين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

بايدن: الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي هو جبهة دفاعنا المشترك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

٩٢ مؤسسة في القطاع العام فُصّل معظمها في التسعينيات على قياس أمراء الحرب

LBCI
رياضة
13:30

أبطال الأرز سيواجهون نظيرهم الفيلبيني في العاصمة مانيلا الجمعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

تأمين الدولار لشراء الفيول صعب على المدى الطويل... فهل يكون الحل بدولرة فواتير الكهرباء؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

التسميات تعددت والنتيجة واحدة: مجلس الوزراء يقر مزيدا من التضخم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

"صقور السعودية" تزين سماء المملكة في يوم التأسيس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

السجال بين رئيس الحكومة والقاضية غادة عون بلغ مستوى عال من التوتر

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:03

مذكرة إدارية بشأن الإمتحانات الرسمية

LBCI
اقتصاد
08:07

قرار لمصرف لبنان متعلق بالإجراءات الإستثنائية للسحوبات النقدية

LBCI
اقتصاد
03:58

انخفاض بأسعار المحروقات..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

في اليومين الماضيين هزات عدة ضربت بالبحر قبالة الشاطئ اللبناني.. ما جديدها في لبنان والمنطقة؟

LBCI
أخبار لبنان
01:49

مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت الخاص بانفجار ٤ آب: صدور أول حكم قضائي في الاساس خارج لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:01

هزات عدة شعر بها اللبنانيون في اليومين الماضيين

LBCI
خبر عاجل
06:22

مصادر قضائية للـLBCI: المحامي العام الإستئنافي في بيروت رجا حاموش يدعي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامه وشقيقه رجا وماريان حويك وكل من يظهره التحقيق بجرائم تبييض أموال وإختلاس وتهرب ضريبي وتزوير

LBCI
أخبار لبنان
01:23

هزة أرضية بقوة 3,6 درجات قبالة شاطئ صيدا صباحا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة