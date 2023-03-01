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تعميم صورة المفقودة القاصر دايانا سحلول... هل من يعرف عنها شيئًا؟
امن وقضاء
2023-03-01 | 12:15
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تعميم صورة المفقودة القاصر دايانا سحلول... هل من يعرف عنها شيئًا؟
عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، صورة القاصر المفقودة دايانا وسيم سحلول (مواليد عام 2008، سوريّة)،التي غادرت بتاريخ 28-02-2023 منزل ذويها الكائن في بلدة بيصور، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
وطلبت القوى الامنية من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر سوق الغرب في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 270081 -05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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المفقودة القاصر دايانا سحلول
القوى الامنية
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