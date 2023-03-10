نائب يدخل الى مصرف ولم يخرج الا بوعد...

دخل النائب شربل مسعد الى مصرف blc في صيدا، ولم يخرج إلا بعد ان تلقى وعداً من المصرف بإعطاء شقيقه المبلغ المستحق.