تدابير سير قبل ظهر يوم غد الأحد في طرابلس

سيتم منع مرور الآليات يوم غدٍ الأحد 12-3-2023 من الساعة 7:00 لغاية الساعة 11:00 صباحاً على طول المسار التالي: ملعب طرابلس البلدي (نقطة الانطلاق) بإتجاه شارع ال (32) وصولاً حتى مستديرة الصفدي – معرض الرئيس رشيد كرامي الدّولي، ثم العودة، على المسار ذاته، إلى ملعب طرابلس البلدي (نقطة الوصول)، وتحويل السيّر إلى الطرقات الفرعية المجاورة، بحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي-شعبة العلاقات العامة.ويأتي هذا القرار تزامنا مع تنظيم جمعية "بيروت ماراتون"، سباقاً تدريبياً للعدّاءات اللّواتي سيشاركن في "سباق ماراتون بيروت للسيّدات 2023 لمسافة /10/ كلم" المزمع تنظيمه بتاريخ 19-3-2023، وذلك على المسار المذكور.وطلبت القوى الامنية من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظاً على سلامة المتسابقات ومنعاً للازدحام.