سرق سيارة وتوجّه بها نحو البقاع فوقع في قبضة عناصر حاجز ضهر البيدر

ماذا ضُبط بحوزته؟

بعد توافر معلومات لعناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي حول مرور سيّارة رباعية الدفع مسروقة نوع "شيفروليه" لون جردوني من محلّة "دوحة الحص" إلى البقاع، ولدى مرور السيّارة تم توقيفها وسائقها، وتبيّن أنّه يدعى: ع. ح. (مواليد عام 1998، مصري).



وبالتحقيق معه، اعترف بسرقة الجيب، ومبلغ /30،000،000/ ل. ل.، بالإضافة إلى /20/ دولارًا أميركيًّا، وهاتف خلوي، عائدة جميعها إلى مالك الآليّة المسروقة.



وتمّ تسليم المسروقات إلى مالكها، وأودع الموقوف المرجع المختصّ لاستكمال التحقيق، بناءً على إشارة القضاء المختص.