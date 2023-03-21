انفجار لغم عند حدود بلدة عيتا الشعب وإصابة عنصر من الجيش الاسرائيلي

انفجر لغم أرضي أثناء قيام الجيش الاسرائيلي بأشغال هندسية عند حدود بلدة عيتا الشعب على الحدود الجنوبية.



على الاثر، أصيب جندي واحد على الأقل بانفجار اللغم.