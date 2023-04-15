عملية دهم في بريتال... هذا ما ضبطه الجيش اللبناني (صور)

نفّذت قوة من الجيش اللبناني عملية دهم في بلدة بريتال بحثًا عن مطلوبين بجرائم القتل والسرقة وإطلاق النار وتجارة المخدرات والأسلحة وتزوير العملة.



وضبطت القوة مصنعًا يحوي آلات لتزوير العملة، وعددًا كبيرًا من الدولارات المزورة.