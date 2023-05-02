ماذا بعد ورود كتاب من وزير المال يبين فيه اخذ العلم بادعاء هيئة القضايا في ملف حاكم مصرف لبنان؟

بعد ورود كتاب من وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل، يبين فيه اخذ العلم بادعاء هيئة القضايا في ملف حاكم مصرف لبنان وترك القرار لها باتخاذ ما تراه مناسبا، من المتوقع أن يُدخل المحامي العام الاستئنافي في بيروت رجا حاموش تعديلات على مطالعة النيابة العامة تؤدي الى اعتبار هيئة القضايا ممثلة قانوناً في الملف، ما قد يستتبع صدور قرار عن قاضي التحقيق الاول يعتبر فيه تمثيل هيئة القضايا بالدعوى المقامة امامه صحيحاً.