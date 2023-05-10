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دخلوا فيلا وكبّلوا كل من بداخلها وسلبوا أموالا ومجوهرات بقيمة ٧٣٠٠٠ دولار... ماذا حصل؟
امن وقضاء
2023-05-10 | 03:38
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دخلوا فيلا وكبّلوا كل من بداخلها وسلبوا أموالا ومجوهرات بقيمة ٧٣٠٠٠ دولار... ماذا حصل؟
شعبة المعلومات تتحرك...
أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي شخصين من عصابة أقدم 6 أشخاص منها، ملثّمين ومجهولين، على الدخول إلى فيلا مواطن من أبناء بلدة جناتا /قضاء صور، بقوة السلاح، وأقدموا على تكبيل أفراد أسرته وحجزهم داخل غرفة، وأجبروه على فتح خزنته الخاصة، وسرقوا مبلغ /20,000/$ و/350/ مليون ليرة لبنانية، ومجوهرات تُقَدَّر قيمتها بحوالى /50,000/دولار أميركي، وفرّوا إلى جهة مجهولة.
والموقوفان هما ب. ش. (مواليد عام 1975، لبناني) الرأس المدبّر، و أ. خ. (مواليد عام 1988، سوري)، وقد تمت عملية التوقيف في منطقتَيْ صور وطورا.
وبالتحقيق معهما، اعترف الأول بانتمائه إلى عصابة سطو مسلح وأنه الرأس المدبر لها، وبقيامه بدلالة أفرادها على منازل الأثرياء في منطقة الجنوب، وتزويدهم بالمعلومات حول تلك المنازل وسكّانها وما إذا كانوا يحتفظون بأسلحة حربية في داخلها. وأضاف أنه هو من حدّد الهدف في بلدة جناتا، وتقاسم مع أفراد العصابة نصيبه من عملية السطو. كذلك صرّح أنه سبق وحدّد فيلا أُخرى، تم سلبها خلال شهر أذار من العام ۲۰۲۲.
أما الثاني فباشتراكه بعملية اقتحام المنزل في جناتا بقوة السلاح، وتكبيل أفراد المنزل وحجزهم داخل غرفة وإجبارهم على فتح الخزنة، وسرقة الأموال والمجوهرات.
وأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي أفراد العصابة.
أخبار لبنان
امن وقضاء
القوى الامنية
سرقة
أموال
مجوهرات
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