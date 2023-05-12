إليكم قرار ديوان المحاسبة الموقت بحق وزراء الاتصالات في موضوع مبنيي تاتش وقصابيان

أصدر ديوان المحاسبة قراره الموقت في موضوع مبنيي تاتش وقصابيان بحق وزراء الاتصالات نقولا الصحناوي ، بطرس حرب، جمال الجراح ، محمد شقير ، طلال الحواط و جوني القرم.



وقد اشار التقرير الخاص الى وجود مخالفات وتجاوزات مالية من قبل الوزراء.