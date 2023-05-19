منتحل صفات عدة ومرتكب جرائم متعددة في قبضة المخابرات

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة دورس - بعلبك المواطن (م.م.) المطلوب بجرائم السرقة والسلب، إطلاق النار، نقل المخدرات وبيعها، النصب والاحتيال، ترويج العملة المزورة.



وأقدم على انتحال عدة صفات منها: موظف في وزارتي الداخلية والتربية، رجل دين، عنصر أمن، مختار، وأثناء عملية التوقيف أطلق النار باتجاه الدورية من دون وقوع إصابات.