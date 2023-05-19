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LBCI

إليكم مذكرة الإنتربول لتوقيف سلامة

امن وقضاء
2023-05-19 | 11:53
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إليكم مذكرة الإنتربول لتوقيف سلامة
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إليكم مذكرة الإنتربول لتوقيف سلامة

أصدر الانتربول مذكرة توقيف حمراء بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

**للاطلاع على مذكرة التوقيف إضغط هنا

أخبار لبنان

امن وقضاء

سلامة

الانتربول

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