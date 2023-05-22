تحرّش بطفلة لم يتجاوز عمرها الـ ١٠ سنوات وهذا كان مصيره

بعد توافر معطيات لشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي حول قيام مجهول بالتحرّش بطفلة قاصر تبلغ من العمر /8/ سنوات في بلدة أرزي- قضاء صيدا، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلاميّة لكشف هوية الفاعل وتوقيفه، وتمكّنت من تحديد هويّته، ويدعى: م. ع. (مواليد عام 2001، سوري).



وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في بلدة أرزي.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بالتحرّش بالطفلة في البلدة عينها.