مداهمة منزل وضبط أسلحة وقذائف صاروخية في هذه المنطقة (صور)

دهمت قوة من الجيش اللبناني منزل أحد المطلوبين في منطقة النبي كزيبر-المنية، حيث ضبطت 5 قذائف صاروخية بالإضافة إلى كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والأعتدة العسكرية.



ؤسلمت المضبوطات إلى المرجع المختص وبوشر التحقيق.