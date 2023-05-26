القوى الامنية: إحصاء تفصيلي بالموقوفين خلال الاسبوع المنصرم

نشرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي شعبة العلاقات العامة إحصاءا تفصيليا بالموقوفين في قطعات قوى الامن خلال الاسبوع المنصرم، أي من يوم 18-05-2023 وحتى 24-05-2023.