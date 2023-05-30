عدد من الشبان حاول إعاقة عملية توقيف أحد المطلوبين ... وهذا كان مصيرهم

تمكّنت قوة من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة- البقاع من توقيف المطلوب (خ. ب.) وجميع المتورّطين بالتهجّم على دورية من مكتب مكافحة الارهاب وإعاقة عملها أثناء محاولتها توقيف خ.ب. في يوم سابق.وضبطت القوة بحوزة الموقوف مسدسًا حربيًا، وهو مطلوب للقضاء بموجب /6/ مذكرات توقيف.وكانت الدورية تعرضت في يوم سابق لهجوم من قبل عدد كبير من الشبان الذين عملوا على عرقلة عملها وقاموا بالتهجّم على العناصر، ما أدى إلى فرار المطلوب.