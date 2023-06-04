بعد عملية مراقبة دقيقة... عنصران من عصابة تنشط بعمليات سرقة السيّارات من طرابلس في قبضة شعبة المعلومات (صورة)

حدّدت القطعات المختصة في شعبة المعلومات عصابة تقوم بعمليات سرقة سيارات من طرابلس، ومن بين أفرادها كل من:



ج. ع. (مواليد عام 2000، لبناني) وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة

ي. ح. (مواليد عام 2000، لبناني).



بتاريخ 23-5-2023، وبعد عملية مراقبة دقيقة، رصدتهما إحدى دوريات الشعبة على متن فان نوع "هيونداي" لون فضي في محلة مشمش،قضاء عكار، حيث عملت على توقيفهما بكمين محكم وضبط الفان الذي تبيّن أنّه مسروق، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على هاتفين خليويين.



زبالتحقيق مع الموقوفين، اعترفا باشتراكهما بنقل سيارات مسروقة من محلة طرابلس الى محلة مشمش لقاء بدل مادّي، واعترف الأول بقيامه سابقاً بنقل حوالى /5/ سيارات مسروقة من المحلة المذكورة.