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إحدى أخطر عصابات ترويج المخدّرات في صحراء الشويفات في قبضة مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم (صور)

امن وقضاء
2023-06-05 | 08:07
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إحدى أخطر عصابات ترويج المخدّرات في صحراء الشويفات في قبضة مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم (صور)
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إحدى أخطر عصابات ترويج المخدّرات في صحراء الشويفات في قبضة مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم (صور)
بعد عملية رصد وتعقّب لمدة شهر، قامت قوة من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان، وحدة الشرطة القضائية، بعملية احترافية في منطقة صحراء الشويفات – شارع المدارس أسفرت عن إلقاء القبض على مجموعة أشخاص بالجرم المشهود اثناء ترويجهم وتوزيعهم المخدّرات: وهم كل من:

ر. م. (مواليد عام 1974، لبناني)
م. م. (مواليد عام 1967، لبناني)
م. ص. (مواليد عام 2000، لبناني)
ب. م. (مواليد عام 1980، لبناني)
م. م. (مواليد عام 2006، سوري) حسب أقواله
ج. س. (مواليد عام 1998، فلسطيني)
ن. خ. (مواليد عام 1995، فلسطيني).

واثناء عملية التوقيف، أقدم مشتبه فيه ويدعى (ه.) من الجنسية السورية مجهول باقي الهوية على إطلاق النار باتجاه العناصر ما اضطرهم للرد بالمثل فأصيب الأخير وتوفي، كذلك أصيب (ج. س.) ونقل إلى المستشفى للمعالجة.

بتفتيشهم تم ضبط حقائب تحتوي على كميات كبيرة من المخدّرات عبارة عن /1,153/ مظروفًا بداخلها مواد مخدّرة من أنواع مختلفة، مبلغ مالي كبير وهواتف خلوية والمسدس الذي أطلق منه النار على عناصر الدورية، /3/ دراجات آلية وسيارة تستخدم في عمليات توزيع وترويج المخدرات.

ولاقت هذه العملية أصداءاً إيجابية وارتياحًا لدى سكان المحلة كون هذه العصابة كانت تروّع المواطنين وتروّج المخدّرات لطلاب المدارس الموجودة في المنطقة.
 

أخبار لبنان

امن وقضاء

عصابات ترويج المخدّرات

صحراء الشويفات

مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم

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