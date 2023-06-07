اجتماع أمني لوضع خطة أمنية شاملة في العاصمة بيروت خلال موسم الصيف

ترّأس المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان اجتماعًا في قاعة الشّرف في ثكنة المقر العام لوضع خطّة أمنية شاملة ومشدّدة في العاصمة بيروت خلال موسم الصيف.



وشدّد اللواء عثمان على ضرورة المحافظة على الاستقرار، واتّخاذ كلّ الإجراءات اللاّزمة التي تساهم في تأمين مناخ آمن وهادئ للمواطنين والسّيّاح العرب والأجانب.



وحضر الاجتماع كلّ من رئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمّود، وقائد شرطة بيروت بالوكالة العقيد أحمد عبلا، وقائد القوى السيّارة بالوكالة العقيد جان عوّاد، ورئيس شعبة الخدمة والعمليّات العقيد جوني داغر، ورئيس ديوان المدير العام العقيد جهاد أبو مراد، إضافةً إلى مشاركة عددٍ من الضبّاط المعنيّين.