التعاون الأمني بين العراق ولبنان بين اللواء صليبا ووزير الأمن الوطني العراقي

بحث المدير العام لأمن الدّولة اللواء طوني صليبا مع وزير الأمن الوطني العراقي حميد الشّطري في التعاون الأمني بين العراق ولبنان، لما فيه مصلحة البلدين.



وللمناسبة، سلّم اللواء صليبا الوزير الشّطري، درعاً تذكاريّاً، كعربون امتنان وأخوّة.